Rechbergstraße gesperrt

Ab Dienstag, 21 . Juli, bis längstens Freitag, 24 . Juli, muss die Rechbergstraße in Schwäbisch Gmünd im Bereich bei Gebäude Nr. 17 , wegen Kanal– und Leitungsarbeiten für den Verkehr gesperrt werden.

Sonntag, 19. Juli 2020

Heinz Strohmaier

Eine Umleitung in Fahrtrichtung Straßdorf erfolgt ab dem Kreisverkehr Waldstetter Brücke über die Josefstraße, Uferstraße in die Rechbergstraße. Für Verkehrsteilnehmer von Straßdorf kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte und Aalen gilt, eine Umleitung über die Rektor-​Klaus-​Straße.

