Der Durchbruch: Einigung bei Bosch AS in Schwäbisch Gmünd

Fotos: cal, esc

Von allen Botschaften, die es seit Oktober 2019 von Bosch Automotive Steering in Schwäbisch Gmünd gab, ist diese die denkbar Beste: Geschäftsleitung, Betriebsrat und IG Metall haben sich geeinigt. Das ist nicht nur ein Schritt nach vorne, was in der 16 . — und für hoffentlich für lange Zeit die letzte — Verhandlungsrunde beschlossen wurde. Es wurden, wie es die Geschäftsleitung ausdrückt, die Weichen für die Zukunft gestellt. Auch die Verhandlungspartner auf der Arbeitnehmerseite sind vollauf zufrieden mit dem Ergebnis, sichert es doch sowohl Arbeitsplätze, als auch den Standort Schwäbisch Gmünd über das Jahr 2026 hinaus.

Donnerstag, 02. Juli 2020

Edda Eschelbach

48 Sekunden Lesedauer



2026

350

3

Zu einer gemeinsamen Pressekonferenz konnten sich die Verhandlungspartner zwar nicht durchringen, aber die Inhalte der Informationen decken sich. In der Nacht von Freitag auf Samstag gelang der Durchbruch. Eines der wichtigsten Ergebnisse: Es wird biskeine betriebsbedingten und keine coronabedingten Entlassungen geben. Ferner wird Bosch AS rundMillinen Euro in den Standort Schwäbisch Gmünd investieren. Entwicklung und Fertigung von Zukunftsprodukten in Schwäbisch Gmünd wurden vereinbart. „Mit diesem Eckpunktepapier ist es uns gelungen, eine nachhaltige Perspektive für den Standort zu schaffen“, lautet das Fazit des Betriebsratsvorsitzenden bei Bosch AS . Details dazu sind in der Rems-​Zeitung am. Juli zu lesen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb

Beitrag teilen



146 Aufrufe

194 Wörter

25 Minuten Online