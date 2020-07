Neue Skulptur dank der „Dorfblick“-Gruppe

Fotos: gbr

Jule hat gestern in Mögglingen auf einer Gartenbank Platz genommen. Ihren Namen bekam sie ganz spontan, denn von Haus aus hieß sie nur „Mädchen mit Blumen“. Die Rede ist von einer lebensgroßen Skulptur aus Holz, die Stefan Vollrath geschaffen hat. Um die Aufstellung kümmerte sich die Gruppe „Dorfblick“, die an vielen Plätzen dafür sorgt, dass Elemente der Gartenschau Bestand haben .

Montag, 20. Juli 2020

Gerold Bauer

48 Sekunden Lesedauer



Mögglingen ist beim Konzept für die Remstal Gartenschau einen etwas anderen Weg gegangen als die meisten anderen Kommunen. Dreh– und Angelpunkt des Auftritts war kein vom Landschaftsarchitekten geplanter Park, sondern eine Vielzahl von „Schauplätzen“, die auf Ideen aus der Bürgerschaft basierten und auch von Mögglingerinnen und Mögglingern ehrenamtlich gestaltet und gepflegt wurden. „Man hat gespürt, wie stolz die Mögglinger im vergangenen Jahr auf ihr Dorf waren“, sagte Irmgard Sehner. Sie organisiert die Gruppe „Dorfblick“, in der sich 15 bis 20 Leute ehrenamtlich darum kümmern, dass diese Schauplätze (mit Bäumen, Blumen, Stauden und Assessoirs wie Schrifttafeln und alten Türen) weiterhin echte Sehenswürdigkeiten im Dorf bleiben.







Was die Ehrenamtlichen machen und was dies für das Mögginger Leitbild und den Umbau der Ortsmitte bedeutet, steht am 21 . Juli in der Rems-​Zeitung!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



schauorte zwischen Wald und Alb

Mögglingen ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb

Beitrag teilen



253 Aufrufe

192 Wörter

2 Stunden Online