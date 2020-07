WFV-​Pokal: Normannia Gmünd gastiert beim FV Sontheim

Foto: RZ

Während die Fußball-​Pokalwettbewerbe der Saison 2019 /​ 20 in die heiße Phase gehen, laufen bereits die Vorbereitungen für die neuen Verbandspokal-​Wettbewerbe. Per Zufallsgenerator wurden an diesem Montag im DFBnet die Spielpaarungen für die ersten drei Runden des WFV-​Pokals der Herren 2020 /​ 21 ermittelt.

Die Erstrundenspiele mit den Mannschaften aus dem Bezirk Ostwürttemberg am Samstag, 8 . August, um 15 . 30 Uhr im Überblick:





Pokalsieger Bezirk Donau/​Iller – SV Neresheim

SC Geislingen – SF Dorfmerkingen

FV Sontheim/​Brenz – 1 . FC Normannia Gmünd



Pokalsieger Bezirk Ostwürttemberg – VfR Aalen



Pokalsieger Bezirk Neckar/​Fils – SV Waldhausen



TSV Bad Boll – TSV Essingen



TSGV Waldstetten – TSG Hofherrnweiler





Harald Müller begleitete die Auslosung als Vorsitzender des Verbands-​Spielausschusses. Am Verbandspokal-​Wettbewerb der Herren nehmen wie gewohnt die in der. Liga, Regionalliga Südwest und Oberliga Baden-​Württemberg spielenden Mannschaften des WFV sowie die Mannschaften der Verbands– und Landesligen teil. Hinzu kommen die Bezirkspokalsieger, wobei diese noch ermittelt werden und daher vorerst als Platzhalter ausgelost wurden.Aufgrund der verdichteten Spielpläne wurde es den Vereinen freigestellt, ob sie am Verbandspokal/​teilnehmen möchten oder verzichten. Vonteilnahmeberechtigten Mannschaften nehmen nur der Neu-​Regionalligist VfB Stuttgart II und Landesligist SV Seedorf die Option des Verzichts in Anspruch, wobei der VfB II im Falle eines Pokalsieges ohnehin nicht für den DFB-​Pokal startberechtigt wäre. Demnach spielen in der Saison/​insgesamtMannschaften um den Titel im WFV-​Pokal, der zur Teilnahme am DFB-​Pokal/​berechtigt.Die zugelassenen Mannschaften wurden wie üblich in Anlehnung an die geografische Einteilung der Landesligen in vier Gruppen geteilt. Die ersten drei Runden des Verbandspokals werden am Samstag,. August, Samstag,. August, und Mittwoch,. August, ausgetragen.Der Verbandsligist. FC Normannia Gmünd tritt in der ersten Runde beim Landesligisten FV Sontheim/​Brenz an. Zu einem Duell Landesliga gegen Verbandsliga kommt es auch zwischen dem TSGV Waldstetten und der TSG Hofherrnweiler. Der noch zu ermittelnde Sieger des Bezirkspokals Ostwürttemberg wird am. August keinen geringeren Gegner als den Regionalligisten VfR Aalen empfangen.

