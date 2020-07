Wie sieht die Zukunft der Kreissparkasse aus?

Markus Frei ist seit fast 25 Jahren bei der Kreissparkasse Ostalb und seit kurzem Vorstandsvorsitzender. Und das in einer Zeit, wo man fast jeden Tag anders entscheiden muss und der Blick in die Zukunft nicht einmal kurzfristig gelingt. Die RZ hat mit ihm gesprochen.

Frei sagt, wenn jetzt keine zweite „Corona-​Welle“, also kein zweiter Lockdown, kommen werde, sehe es für Deutschland relativ gut aus, für unsere Region sogar noch einen Tick besser. In Baden-​Württemberg seien viel weniger Kredite aus den Sonderkreditprogrammen der KfW beantragt worden als in anderen Bundesländern. In der Region seien durch die Kreissparkasse Ostalb etwa 750 mit einer Kreditsumme von 120 Millionen Euro vermittelt worden.

Frei: „Jetzt läuft es zwar wieder gut, aber 2020 wird trotzdem Spuren hinterlassen und nicht aufholbar sein.“

