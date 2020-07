2021 gibt es kein Kolping-​Musical

Archivfoto: msi

Das Kolping-​Musiktheater wird 2021 keine große Musicalaufführung bringen. Das haben die Verantwortlichen bei der jüngsten Sitzung beschlossen. Im Jahr 2022 soll dann das Stück „Wonderful Town“ von Leonard Bernstein auf die Bühne kommen.

Dienstag, 21. Juli 2020

Eva-Marie Mihai

38 Sekunden Lesedauer



6000

2021

22

„Man darf noch nicht singen“, sagt Hanne Baranowski, Organisationsleiterin des Kolping-​Musiktheaters. Und es gibt noch keinen geeigneten Platz, wo das Musiktheater vor entsprechend großem Publikum auftreten könnte. „Damit es sich für uns rentiert, brauchen wirZuschauer“, sagt Baranowski. Glücklicherweise sei das Kolpingtheater nicht in der Not. „Wir sind kein Staatstheater, wir wollen einfach Kulturgut bieten.“Und das soll möglichst auchgeboten werden. Wenn nicht als Musical, dann vielleicht als Open-​Air-​Auftritt auf der Remstalbühne. „Eventuell wird da etwas geplant“, sagt Baranowski. Was genau, wird die Zeit und die Corona-​Verordnung zeigen. Normalerweise werde im September mit den Proben begonnen, daher habe man nun die Entscheidung fällen müssen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb

Beitrag teilen



180 Aufrufe

154 Wörter

1 Stunde Online