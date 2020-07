„Bildungschancen 2030 ″ — Kinder und Jugendliche im Wandel stärken

„Bildungschancen 2030 “ ist die Überschrift eines umfangreichen Papiers, das gebündelt darstellt, welche Verantwortung die Stadtverwaltung im Bereich Bildung insgesamt übernimmt, wie sie diese bereits seit Jahren wahrnimmt und auch weiter ausbauen will.

Um einen Überblick über bereits bestehende und neu zu schaffende Angebote zu geben, und um den gesamten Bereich Bildung zu bündeln, wurden von der Stadtverwaltung gemeinsam mit Sema Toykan und Lisa Rauh (beide Bildungsbüro) zehn Handlungsfelder definiert. Was unter „Bildungschancen″ zu verstehen ist, erläutern sie zusammen mit Bürgermeister Joachim Bläse und dem Leiter des Amtes Bildung und Sport, Klaus Arnholdt, am. Juli in der Rems-​Zeitung.

