Naturfreunde der Igginger Grundschule

Wie schon seit fünf Jahren wurde auch in diesem Schuljahr den Kindern der Grundschule Iggingen mit Unterstützung des Fördervereins und der Gemeinde, sowie mit Hilfe der örtlichen Vereine und privater Seite ein vielfältiges Angebot an AG präsentiert.

Dienstag, 21. Juli 2020

In der Naturfreunde-​AG haben sich auch in diesem Jahr dieKinder mit ihrer Klassenlehrerin und Rektorin Sabine Schimo-​Zischke viele spannende Aktionen einfallen lassen. So wurden z.B. Salben für Haut– und Lippenpflege hergestellt, Vogelfutter produziert, viel Zeit für Kunst und Natur aufgebracht und bei einer Müllaktion rundkg Abfall und Unrat aus der Natur entfernt. Die GOA dankte es ihnen mit einer Geldspende. Bei all den Aktionen wurden die Naturfreunde tatkräftig und auch finanziell unterstützt vom Igginger Einzelhandel und dem Förderverein „Starke Kinder und aktive Eltern“. Mehr über diese Aktion steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

