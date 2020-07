Kindergarten Eden schließt wegen Corona-​Fall

Archifoto: Screenshot

Der katholische Kindergarten Eden hat wegen eines Corona-​Falls am Mittwoch geschlossen.

Mittwoch, 22. Juli 2020

Eva-Marie Mihai

25 Sekunden Lesedauer



19

8

Im katholischen Kindergarten Eden hat es einen positiven Covid-​-​Fall gegeben. In Absprache mit dem Gesundheitsamt wurde die Einrichtung geschlossen. Die Kinder und Erzieherinnen der beteiligten Gruppe werden am Donnerstag abUhr morgens für Tests in den Kindergarten in zehnminütigem Rhythmus einbestellt und müssen den Raum dann sofort wieder verlassen. Wie es mit den anderen Gruppen weitergeht, wird sich zeigen. Die Einrichtung steht in engem Kontakt mit den Behörden. Sobald der Fall bekannt war, wurde er dem Gesundheitsamt gemeldet. Von dort gab es weitere Anweisungen zum Vorgehen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb

Beitrag teilen



236 Aufrufe

100 Wörter

33 Minuten Online