PH-​Campus als Tummelplatz für Vandalismus und Zündeleien

Seit Wochen taucht die Pädagogische Hochschule immer wieder im Polizeibericht auf. Wegen Vandalismus und Zündeleien war neben der Polizei dort auch die Feuerwehr im Einsatz. Der jüngste Fall betraf eine mobile Toilette, die durch Brandstiftung beschädigt wurde.

Mittwoch, 22. Juli 2020

Gerold Bauer

Feuerwehr und Polizei rückten am frühen Mittwochmorgen gegen 2 Uhr zu einem Brand am westlichen Parkplatz der Pädagogischen Hochschule in die Oberbettringer Straße aus. Dort hatte ein Unbekannter ein mobiles Toilettenhäuschen angezündet.





Die RZ sprach darüber mit dem Polizeipräsidium Aalen und berichtet am 23 . Juli darüber!



