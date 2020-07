Sieben Millionen Euro für Sanierung des Schlosses

Das Schloss in Heubach weist – rund nach drei Jahrzehnte nach der ersten Sanierung – erhebliche Schäden in der Tragwerkskonstruktion auf. Laut Architekt Stock, der am Dienstag den Gemeinderat ausführlich informierte, besteht Handlungsbedarf; ein Aufschub der Arbeiten wäre wenig sinnvoll.

Dies zeig sich laut Architekt schon daran, dass innerhalb von nur drei Jahren zwischen zwei Gutachten im Hinblick auf den Zustand der Holzkonstruktion die Schäden massiv voran geschritten sind. Je länger man also damit warte, so der Fachmann, desto aufwändiger und teurer werde die Sanierung. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass Regenwasser ins Gebäude eindringt. Schon Stand heute summieren sich die Sanierungskosten auf knapp sieben Millionen Euro.





Die RZ berichtet in der Ausgabe vom 22 . Juli darüber!





