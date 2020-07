Transformationsrat nimmt Gmünder Arbeitsmarkt unter die Lupe

In seiner zweiten Sitzung hat sich der vor knapp einem Monat ins Leben gerufene Transformationsrat dem Thema Arbeitsmarkt in Schwäbisch Gmünd gewidmet. Erläutert wurde zum einen der aktuelle Stand, den der Geschäftsführer der Agentur für Arbeit, Elmar Zillert, mit beunruhigenden Zahlen untermauerte. Doch auch über Lösungsansätze wurde gesprochen.

„Uns fehlen Arbeitsplätze“, stellte Oberbürgermeister Richard Arnold direkt zu Beginn des Pressegesprächs klar, das nach der nichtöffentlichen Sitzung stattfand. Und er ergänzte auch gleich: „Wir müssen alles daran legen, dass qualifiziert wird.“ Doch diese Notwendigkeit der Qualifizierung sei noch nicht so verankert, wie es sein müsste, vor allem müsse sie auch zielgerichtet sein. Welche Lösungsansätze im Transformationsrat angesprochen wurden, steht am. Juli in der Rems-​Zeitung.

