TSV Essingen siegt in Waldstetten mit 4 : 0

Foto: Kessler

In seinem dritten Testspiel der Vorbereitung auf die neue Saison hat der Fußball-​Landesligist TSGV Waldstetten am Mittwochabend den Verbandsligisten TSV Essingen empfangen. Gegen die ambitionierten Gäste hielten die Waldstetter zwar spielerisch gut mit, hatten am Ende aber dennoch deutlich mit 0 : 4 ( 0 : 1 ) das Nachsehen.

Mittwoch, 22. Juli 2020

Alex Vogt

48 Sekunden Lesedauer



1

1

1

100

Dennoch geriet man erneut in Rückstand – nach demselben Muster wie gegen den FCN. Die Waldstetter Abwehr präsentierte sich nach einer Hereingabe von rechts im Zentrum unachtsam. So konnte Felix Nierichlo mühelos in der 30 . Minute eine Flanke von Tim Ruth per Kopf aus kurzer Entfernung verwerten. Bis zur Pause kamen die engagierten Hausherren noch zu zwei Ausgleichschancen, die aber sowohl Jonas Kleinmann ( 32 .) als auch Mario Schmid ( 38 .) vergaben.







Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 23 . Juli.











Wie schon am Samstag beimgegen den. FC Normannia Gmünd war das Waldstetter Stadion „Auf der Höhe“ auch gegen den TSV Essingen mitZuschauern ausverkauft. Und wie gegen die Normannen hielt der TSGV, bei dem im Gegensatz zum Samstag Mario Rosenfelder und Marcel Waibel wieder zur Verfügung standen, auch gegen die Elf von Trainer Beniamino Molinari mutig mit.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb

Beitrag teilen



188 Aufrufe

193 Wörter

1 Stunde Online