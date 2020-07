Böbingen bekommt einen neuen Bikepark an alter Stelle

Foto: nb

Spätestens im kommenden Jahr soll der Bikepark in Böbingen wieder zum Leben erweckt werden. Allerdings sind zuvor umfangreiche Maßnahmen notwendig. Am Mittwoch fand zu Beginn der Sitzung des Technischen Ausschusses ein Ortstermin im Bikepark statt.

Donnerstag, 23. Juli 2020

Nicole Beuther

29 Sekunden Lesedauer



Wer den Radsport liebt, der verspürt beim Bikepark nahe der Römerhalle unwillkürlich große Lust, sich aufs Mountainbike zu setzen und einen Trail nach dem anderen zu bewältigen. Daran ändert auch der Dornröschenschlaf nichts, den die ehemals und nun von Unkraut umgebene Mountainbikingstrecke seit dem vergangenen Sommer fristet. Doch ehe die Mountainbiker hier wieder tun können, was sie lieben, müssen umfangreiche Maßnahmen vorgenommen werden.





Warum die bisherigen Trails entfernt werden müssen und was künftig geplant ist, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



