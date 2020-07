Normannia Gmünd verpflichtet Angelos Sanozidis

Stephan Fichter, Sportlicher Leiter des Fußball-​Verbandsligisten 1 . FC Normannia Gmünd, hat die Kaderplanung für die kommende Saison noch nicht abgeschlossen. Es handelt sich um eine Spielzeit, die von den Spielern allein schon 38 Punktspiele abverlangt. So konnte nun Angelos Sanozidis verpflichtet werden.

Donnerstag, 23. Juli 2020

Nach einigen Einheiten im Probetraining konnte Angelos Sanozidis die Verantwortlichen im Schwerzer überzeugen. Stephan Fichter wurde am Rande des Testspiels gegen den SV Kaisersbach am Mittwochabend mit Angelos Sanozidis handelseinig.Der-​jährige Grieche kann sowohl als rechter Außenverteidiger als auch im Mittelfeld eingesetzt werden. „Angelos ist ein junger robuster Spieler mit Potenzial, sich bei uns weiterzuentwickeln“, so Fichter. Sanozidis durchlief die Jugendmannschaften der Stuttgarter Kickers und kam in den U-​– und U-​-​Bundesligamannschaften der Stuttgarter Kickers auf insgesamtEinsätze.

