Nun ist es offiziell: Baron kandidiert als Erster Bürgermeister

Eine Riesenüberraschung ist es zwar nicht mehr, aber nun ist es ganz offiziell: Der CDU-​Stadtrat Christian Baron wird sich um das Amt des ersten Bürgermeisters der Stadt Gmünd und damit um die Nachfolge von Dr. Joachim Bläse bewerben. Ausschlaggebend für den 40 -​Jährigen ist nach eigenen Worten die Liebe zu seiner Heimatstadt.

Donnerstag, 23. Juli 2020

Gerold Bauer

Christian Baron zählt zwar zu den profiliertesten Mitgliedern der CDU-​Fraktion im Gmünder Gemeinderat, „aber bei meiner Tätigkeit als Dezernent im Landkreis Esslingen stelle ich seit Jahren unter Beweis, dass ich in der Lage bin, ein solches Amt überparteilich auszuüben.“ Baron ist wie der nun zum Landrat gewählte Dr. Bläse studierter Jurist und bringt aufgrund seiner Ausbildung und Berufstätigkeit alle fachlichen Voraussetzungen mit, die man von einem Kandidaten für eine solche Position erwartet.





Was der Straßdorfer an Qualifikationen mitbringt und was ihn motiviert hat, kein Amt in der großen Politik anzustreben, erzählt er im Gespräch mit der Remszeit — zu lesen in der Ausgabe vom 24 . Juli!



