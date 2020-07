Jugendfußball: Neue Saison ohne Bezirks-​Hallenrunde

Auf Abstand sind die zahlreichen Teilnehmer beim Jugendstaffeltag in der bis auf den letzten Platz gefüllten Straßdorfer Gemeindehalle gesessen. Informationen vom Fußballbezirk Ostwürttemberg gab es zur geplanten neuen Saison. Besonders auffällig dabei: die Saison 2020 /​ 2021 wird ohne Bezirks-​Hallenrunde gespielt.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 25 . Juli.



Für die Gemeinde Straßdorf begrüßte Ute Dlask die Anwesenden, für den gastgebenden TV Straßdorf übernahm dies Markus Scherrenbacher. Beide brachten ihre Freude zum Ausdruck, dass es langsam aber sicher wieder losgehen kann mit dem Fußball-​Spielbetrieb.In seinem Bericht ging Bezirksjugendleiter Holger Walliser auf die Bedeutung des Fußballs gerade in Corona-​Zeiten ein und bedankte sich bei den Vereinsverantwortlichen für den verantwortungsvollen Umgang mit dieser außergewöhnlichen und schwierigen Situation. Im Ausblick ging er auf die Regeln ein, die für die Saison/​aufgestellt wurden und eine Rückkehr zu einem möglichst normalen Spielbetrieb erlauben sollen.Im Bericht der Schiedsrichter ging der Obmann der Schiedsrichtergruppe Schwäbisch Gmünd, Frank Dürr, vor allem auf die zu geringe Zahl an aktiven Schiedsrichtern ein. Für den Abmangel anfehlenden Schiedsrichtern im Bezirk mussten die Vereine ein Bußgeld von insgesamtEuro aufbringen. „Vereine ganz ohne Unparteiische darf es einfach nicht geben“, so Dürr.Vor dem Tagesordnungspunkt Wahlen wurden die Jugendstaffelleiter allesamt einstimmig entlastet. Auch die Neuwahl aller Jugendstaffelleiter folgte einstimmig. Aus der Riege der Verantwortlichen für die einzelnen Ligen der Jugendfußballer scheiden Siegfried Eder und Roland Wagner aus. Beide bleiben dem Fußballbezirk Ostwürttemberg jedoch in anderen wichtigen Funktionen erhalten.Nachdem die Saison/​nicht regulär beendet werden konnte, wurden am Staffeltag auch noch die Wimpel für die Bezirksmeister an die Vereine übergeben. Das Juniorteam Rems bekam den Wimpel in der A-​Jugend überreicht, der TV Neuler in der B-​Jugend und der VfR Aalen II bei den C-​Jugendlichen. Der. FC Normannia Gmünd ging dank seiner D-​Jugend dekoriert nach Hause.

