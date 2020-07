Virtuelle Semesterausstellung an der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd

Das Sommersemester 2020 ist außergewöhnlich. Die Semesterausstellung an der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd auch. Die HfG stellt wie gewohnt aus, aber in diesem Semester virtuell.

Freitag, 24. Juli 2020

Mit einem-​Grad Rundgang durch die Hochschule, dreidimensionalen Exponaten und beeindruckenden Studien– und Abschlussarbeiten in digitalen Räumen geht die Hochschule für Gestaltung dieses Semester an den Start.Auch wenn die Hochschule dieses Semester aufgrund der Corona-​Pandemie nicht wie gewohnt ihre Tore öffnen kann, lassen sich die Abschluss– und Projektarbeiten, die im digitalen Sommersemesterentstanden sind, trotzdem entdecken: Vom. Juli bis. August kann die interessierte Öffentlichkeit sich unter www​.ausstel​lung​.hfg​-gmuend​.de einen Eindruck von der Hochschule, den Studieninhalten und vor allem von den Projekten der Studierenden machen.Obwohl die Ausstellung virtuell ist, werden wie auch letztes Semester Studierende und Absolventen von sogenannten „goHfG“ Scouts begleitet. Diese Schlüsselakteure des regionalen Gründungsökosystems begutachten online die Arbeiten und schlagen geeignete Projekte für die Gründungsoffensive „goHfG“ an der Hochschule vor.

