Am Aalener Bahnhof: Randale und Schlägerei zwischen zwei Personengruppen

Am frühen Sonntagmorgen kam es am Bahnhofskreisverkehr in Aalen zwischen zwei Personengruppen zunächst zu verbalen Streitigkeiten, die in eine brutale Schlägerei ausartete. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Sonntag, 26. Juli 2020

Heino Schütte

Im Verlauf schlug nach bisherigen Ermittlungen der Polizei einjähriger Mann seinemjährigen Kontrahenten eine Bierflasche auf den Hinterkopf. Mit der zerbrochenen Flasche ging er noch auf einenjährigen Mann los. Einjähriger Freund desjährigen trat in der Folge auf den am Boden liegendenjährigen mit den Füßen ein. Beim Eintreffen starker Polizeikräfte waren noch etwaPersonen vor Ort. Wie sich herausstellte, sollen die Angreifer zuvor von einer zehnköpfigen Personengruppe geschlagen worden sein. Nun müssen die beiden Angreifer mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen. Ihre Rivalen kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Über die Nationalität der Gewalttäter macht die Polizei keine Angaben.

