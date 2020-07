Handyvideo statt Erste Hilfe: Polizei geht an Unfallstelle gegen Gaffer vor

Symbolfoto: hs

Statt bei einem schweren Verkehrsunfall zu helfen, fanden sich am Samstag an einer Unglücksstelle an der B 29 bei Aalen Schaulustige ein, wobei sogar Fotos und Videos angefertigt wurden. Die Polizei griff durch. Ein Gaffer hat sich nun eine Anzeige eingehandelt.

Sonntag, 26. Juli 2020

Heino Schütte

Wie berichtet, ereignete sich am Samstag gegenUhr auf der Ban der Anschlussstelle Affalterried bei Aalen ein Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen. Statt Erste Hilfe zu leisten, standen nach Angaben der Polizei mehrere Personen auf einerMeter entfernten Brücke und schauten dem Geschehen auf der Straße untätig zu. Einjähriger Mann fertigte mit seinem Handy Aufnahmen des Ereignisses und wurde durch Polizeibeamte einer Kontrolle unterzogen. Es befanden sich mehrere Filme auf dem Handy, welche die Rettungsmaßnahmen zeigten. Der Mann musste die Aufnahme im Beisein der Beamten löschen. Weiterhin wird er diesbezüglich zu Anzeige gebracht.

