Samstagmorgen in Gmünd: 30 -​jähriger Randalierer verbreitet Angst und Schrecken

Ein 30 -​jähriger Randalierer hat am Samstagmorgen in der Gmünder Innenstadt Angst und Schrecken verbreitet, Autos beschädigt, auf zwei zufällig anwesende Bürger eingeschlagen und sich schließlich auch mit der Polizei angelegt.

Sonntag, 26. Juli 2020

Nach Angaben der Polizei gingen aus der um dieser Zeit sehr belebten Gmünder Innenstadt gegenUhr mehrere Notrufe ein. Auch vor Ort machten zahlreiche verängstigte Passanten die eintreffenden Beamten auf den Krawallmacher aufmerksam. Die Spur des-​Jährigen zog sich von der Nikolausgasse bis zum Oberen Marktplatz. Mehrere Autos wurden beschädigt, indem Außenspiegel abegrissen wurden. Noch schlimmer: Zwei Fahrzeugbesitzern schlug der Gewalttäter ins Gesicht. Auch gegenüber den Polizisten verhielt ers sich aggressiv, so dass er schließlich von mehreren Beamten überwältigt werden musste. Weil sich der Vorfall auch nahe des Kinderspielplatzes und des Biergartens auf dem Oberen Marktplatz abgespielt hat, wurde der Rems-​Zeitung von Augenzeugen auch berichtet, dass dieses wüste Schauspiel am Samstagmorgen mitten in der Stadt vor auch bei vielen Kindern einen regelrechten Schock ausgelöst habe. Nachdem sich der Unruhestifter nach Polizeigewahrsam beruhigt hatte, wurde er vom Polizeirevier seiner Ehefrau übergeben.

