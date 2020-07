Eberspächer schließt Standort Gmünd: Rund 130 Entlassungen drohen

Die nächste Hiobsbotschaft im Hinblick auf die Industrielandschaft im Raum Gmünd erreichte am Montagnachmittag die Rems-​Zeitung: Das Esslinger Unternehmen Eberspächer kündigte an, dass der Standort auf dem Gügling komplett geschlossen wird. Davon betroffen sind rund 130 Beschäftigte. Seitens des Betriebsrats und der IG Metall will man das nicht einfach so schlucken, sondern hart verhandeln.

Montag, 27. Juli 2020

Gerold Bauer

Die Geschäftsführung der Eberspächer Gruppe hat am Montag am frühen Nachmittag den Betriebsrat und die Mitarbeiter über die Schließung des Standortes Schwäbisch Gmünd informiert. Die Entscheidung sei eine Folge der aktuellen wirtschaftlichen Krise. Der Automobilzulieferer hatte erst im vergangenen Jahr die strategische Neuausrichtung des Standortes Schwäbisch Gmünd mit Fokus auf die Produktion von Klein– und Sonderserien im Bereich Abgastechnik Pkw begonnen. „Die gemeinsamen Anstrengungen wurden durch die nicht vorhersehbare Corona-​Pandemie und ihre Folgen für die gesamte Branche zu Nichte gemacht“, erläutert Geschäftsführer Dr. Thomas Waldhier. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Krise stehe das Unternehmen unter hohem Druck. Der Absatzmarkt sei weltweit zusammengebrochen und erhole sich mittelfristig nicht mehr.





