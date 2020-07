Raiba Vordersteinenberg soll fusionieren

Die Raiffeisenbank Vordersteinenberg, eine der kleinsten im Lande, will mit der Volksbank Welzheim fusionieren.

Im Welzheimer Wald stehen Veränderungen in der genossenschaftlichen Finanzgruppe an. Die Volksbank Welzheim eG und die Raiffeisenbank Vordersteinenberg eG gaben ihre Pläne über einen Zusammenschluss bekannt.

Montag, 27. Juli 2020

Heinz Strohmaier

23 Sekunden Lesedauer



1

2021

Die Mitglieder sollen darüber bei der Hauptversammlung im November entscheiden. Der Zusammenschluss soll ab. Januarerfolgen.Ziel beider Genossenschaftsbanken ist es, eine noch leistungsfähigere Genossenschaftsbank für die Region der Gemeinde Alfdorf zu schaffen, in der sich beide Banken als lokal verwurzelte Partner ergänzen und trotz des Größenunterschieds optimal einbringen können. Auch personell wird es Veränderungen geben. Lesen Sie mehr am Montag in der Rems-​Zeitung.

