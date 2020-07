Ab 2022 können Familien in Iggingen mit dem Hausbau beginnen

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Iggingen gab Bürgermeister Klemens Stöckle einen kurzen Rückblick auf die Entwicklung des Baugebiets „Sonnen-​Halden III“, für welches am Montagabend der Satzungsbeschluss gefasst wurde.

Dienstag, 28. Juli 2020

Edda Eschelbach

Hier werden nundringend erwartete Bauplätze entstehen. Allerdings können die potentiellen Bauherren erst im Jahr– wahrscheinlich im Sommer – mit dem Hausbau beginnen. Informationen zum weiteren Ablauf und auch, wie es um die Renovierung des Amtshauses steht, ist am. Juli in der Rems-​Zeitung zu lesen.

