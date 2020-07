Arbeitsplatzgarantie für ZF-​Mitarbeiter

Foto: rz

Zwei Jahre Sicherheit für die ZF-​Beschäftigten auch in Alfdorf! Dieses Verhandlungsergebnis konnte von der Mitarbeitervertretung im Rahmen der Vereinbarung zur strukturellen Neuausrichtung des Unternehmens erzielt werden. „Diese Verhandlungen waren nicht leicht!“, unterstreicht Daniel Sauerbeck namens des Betriebsrats.

Dienstag, 28. Juli 2020

Gerold Bauer

Die ZF sichert in der aktuellen Vereinbarung ihren Beschäftigten in Deutschland eine Arbeitsplatzgarantie zu – verbunden mit demAusschluss betriebsbedingter Kündigungen und der Zusage des Erhalts aller Standorte bis Ende 2022 . Darüber hinaus werde das Unternehmen ZF auch in Zukunft junge Menschen ausbilden. Außerdem haben die Geschäftsleitung der ZF, der Gesamtbetriebsrat und die Vertreter der Gewerkschaften die Übernahme aller Auszubildenden und dual Studierenden sowie den Erhalt der Ausbildungsplätze auf dem heutigen Niveau vereinbart.





Am 29 . Juli berichtet die RZ über Details der Vereinbarung und über Zukunftsperspektiven des Standorts!



