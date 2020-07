SG Bettringen darf Bezirkspokalfinale nicht ausrichten

Foto: RZ

Das Finale des Fußball-​Bezirkspokalfinales der Saison 2019 /​ 20 wird an diesem Sonntag nicht wie ursprünglich vorgesehen in Bettringen stattfinden.

Dienstag, 28. Juli 2020

Alex Vogt

33 Sekunden Lesedauer



15

18

30

„Das Gesundheitsamt und die Stadt Schwäbisch Gmünd haben das Pokalfinale in Bettringen untersagt“, teilt der Sportliche Leiter der SGB-​Fußballer, Oliver Glass, an diesem Dienstag mit. Geplant war, dass die SG Bettringen das Bezirkspokalfinale nach dem Hygienekonzept des Württembergischen Fußballverbandes am Sonntag,Uhr, ausrichtet.Per Losverfahren hatte der Fußballbezirk Ostwürttemberg über den Austragungsort des Endspiels entschieden. Dafür in Frage kamen die vier Halbfinalisten TV Bopfingen, SG Bettringen, FC Spraitbach und TSG Hofherrnweiler II. An diesem Mittwoch umUhr treffen der TV Bopfingen und die SG Bettringen sowie der FC Spraitbach und die TSG Hofherrnweiler II im Halbfinale aufeinander. „Der Schock sitzt tief. Wir haben allerdings gegen diese Entscheidung keine Chance“, so Oliver Glass.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb

Beitrag teilen



119 Aufrufe

135 Wörter

26 Minuten Online