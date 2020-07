Betrunken auf die Polizei losgegangen

Symbol-​Foto: hs

Ein Betrunkener alarmierte wegen eines angeblichen Diebstahls selbst die Polizei, fing dann aber beim Eintreffen der Beamten an zu randalieren und schlug sogar zu.

Mittwoch, 29. Juli 2020

Gerold Bauer

29 Sekunden Lesedauer



35

20

45

35

Per Notruf verständigte ein-​Jähriger am Dienstagabend gegenUhr die Polizei und meldete den Diebstahl seines E-​Bikes. Als Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd am vermeintlichen Tatort in der Weißensteiner Straße eintrafen, stellte sich heraus, dass sein Rad gar nicht gestohlen war. Der alkoholisierte Mann war aggressiv, unkooperativ und beleidigte die Polizisten. Er wurde in Gewahrsam genommen, wogegen er sich massiv wehrte und unter anderem einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht schlug. Dieser wurde leicht verletzt und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Der-​Jährige muss nun mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb

Beitrag teilen



220 Aufrufe

116 Wörter

45 Minuten Online