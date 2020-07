Corona: Tests an der Grundschule Hardt negativ

Das Landratsamt hat am Mittwochabend auch die Ergebnisse der Corona-​Testungen an der Grundschule auf dem Hardt mitgeteilt. Dort können die Lehrer, Schüler und Eltern nun auch aufatmen.

Mittwoch, 29. Juli 2020

Heino Schütte

Die Corona-​Tests an der Grundschule Hardt verliefen, so Susanne Dietterle, allesamt negativ. Auf der Homepage des Landratsamts Aalen werden (Stand. Juli)aktive Corona-​Fälle dargestellt. Noch unbestätigten Angaben zufolge soll sich die Zahl der Infizierten nach der Trauerfeier jedoch am Abend weiter erhöht haben. So berichtet die „Aalener Nachrichten“ von zwischenzeitlichInfizierten im Ostalbkreis. Zahlreiche Personen befinden sich nach wie vor in häuslicher Isolation, mindestens zwei in Klinikbehandlung.

