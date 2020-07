Henry Forster: „GOA künftig noch breiter aufstellen“

„Wer bei der GOA arbeitet, kann darauf stolz sein, und Sie können stolz auf die GOA sein!“ Mit diesen Worten hat Henry Forster dem Kreistag seine letzte Bilanz als Geschäftsführer der Abfallgesellschaft des Kreises vorgelegt. Forster verlässt das Unternehmen im Herbst und empfahl für die Zukunft, das Unternehmen noch breitet aufzustellen.

Was die Abschlussbilanz von Forster sonst noch enthält, steht am 30 . Juli in der Rems-​Zeitung!



„Für mich war die GOA ein Glücksfall, denn sonst wäre ich jetzt nicht geeignet für die neue Aufgabe bei der Landesregierung von Mecklenburg-​Vorpommern,“ bekannte er. In den elfeinhalb Jahren seiner Tätigkeit habe Forster die GOA zu einem wertvollen Unternehmen mitMitarbeitern und einem Jahresergebnis vonMillionen Euro gemacht, bescheinigte ihm Landrat Klaus Pavel.

