Heubacher Gemeinderat gibt Zustimmung für Primalatbauvorhaben

Foto: gbr

„Was lange währt …“ – so sagt man oft leicht dahin. Doch was das Bauvorhaben der Firma Primalat in Heubach-​Lautern betrifft, war es ein langes Ringen um Kompromisse und Zugeständnisse. Jetzt hat der Gemeinderat bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung den Satzungsbeschluss gefasst.

Mittwoch, 29. Juli 2020

Edda Eschelbach

24 Sekunden Lesedauer



18

29

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan von Primalat wurde seitMonaten jeweils fünf Mal im Ortschaftsrat Lautern und im Heubacher Gemeinderat diskutiert. Eine Bürgerversammlung gab es und, das betonte Ortsvorsteher Bernhard Deininger, viele Gespräche mit Bürgerinnen, Bürgern und dem Vorhabenträger Primalat. Was Bürgermeister Frederick Brütting und die Gemeinderatsfraktionen sagten, steht am. Juli in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



schauorte zwischen Wald und Alb

Heubach ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb

Beitrag teilen



274 Aufrufe

97 Wörter

1 Stunde Online