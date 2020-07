Jugendtreff Ost leistet seit über 20 Jahren eine wertvolle Arbeit

Foto: esc

„Namaste!“, begrüßte Dekanin Ursula Richter die Kinder im Jugendtreff Ost in der Werrenwiesenstraße. Das bedeute, „das Göttliche in mir grüßt das Göttliche in dir“, erklärte sie den Gruß. Sie sei sehr dankbar und auch stolz auf die tolle Arbeit, die Gazmend Boci und Marie-​Sophie Gaugele im Jugendtreff Ost leisten, sagte die Dekanin – auch mit Blick auf die zurückliegenden schwierigen Monate der Coronazeit.

Mittwoch, 29. Juli 2020

Edda Eschelbach

Gazmend Boci und Marie-​Sophie Gaugele berichteten über ihre Arbeit und den Betrieb im Jugendtreff Ost seit Beginn der Pandemie. Am. März musste die Einrichtung zunächst schließen. Familien, Kinder und Jugendliche haben, so berichten sie, verzweifelt reagiert. Also sei überlegt worden, welche Angebote im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten die Not lindern können. Wie der Jugendtreff Ost die Kinder und Familien unterstützt hat und weiter unterstützt, steht am. Juli in der Rems-​Zeitung.

