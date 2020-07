Klinik-​Mitarbeiter erhalten 500 Euro steuerfrei

Ein deutliches Zeichen setzte der Kreistag einstimmig für die Beschäftigten seiner drei Kliniken: Als Dank für ihren bisherigen Einsatz in der Corona-​Pandemie erhalten sie mit dem September-​Gehalt steuerfrei 500 Euro zusätzlich.

Mittwoch, 29. Juli 2020

Heinz Strohmaier

Den Kreis kostet diesEuro. Ob er diese Summe vom Bund oder vom Land erstattet bekommt, ist zweifelhaft.Ihn habe aber gestört, sagte der Landrat, dass dieses zusätzliche Entgelt nur einem Teil der Beschäftigten im Gesundheitswesen zugute kommen soll. Deshalb soll vom Kreis das Signal an die Beschäftigten gehen: „Wir sagen Danke!“ Mit einem Klatschen könne es nicht getan sein, ergänzte Carola Merk-​Rudolph (SPD), die Beschäftigten der Klinik sollten wirklich Wertschätzung erfahren. Mehr aus der Kreistagssitzung am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

