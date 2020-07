Sozialraumprojekt „Quartier Altstadt“ läuft aus, neues Projekt in Planung

Nach drei Jahren läuft das Sozialraumprojekt „Quartier Altstadt“ zwischen der Stadt Schwäbisch Gmünd und der Stiftung Haus Lindenhof Ende Juli aus. Die wichtigste Nachricht: „Es geht weiter.“ Wie, das wurde im Rahmen eines Pressegesprächs bekanntgegeben. Angedacht ist, Menschen mit Pflegebedarf und deren Angehörige zu unterstützen.

Zunächst wurde am Dienstag ein Blick zurückgeworfen auf die vergangenen drei Jahre. Eine Zeit, in der das Motto „Generationen verbinden, Nachbarschaft stärken, Miteinander gestalten“ gelebt wurde. Ganz unterschiedliche Menschen wurden zusammengebracht, darunter Jüngere, Ältere und Menschen mit verschiedenen Interessen und Herkunftsländern.





Was weiter Bestand haben soll, weshalb das Projekt als Erfolg gesehen wird und was das neue Konzept vorsieht, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



