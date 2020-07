Antragsformular für Gastro-​Soforthilfe ist online

Das Land bietet eine Gastro-​Soforthilfe. Im Gespräch ist die schon seit Wochen, online ist das Formular seit Mittwoch. Gmünder Gastwirte sind allerdings noch verhalten.

Am. Mai hatte das HinzKunz in Schwäbisch Gmünd nach dem Corona-​Lockdown wiedergeöffnet. „Nach der anfänglichen Euphorie über die Lockerungen in der Gastronomie, wurden wir rasch von der Realität eingeholt“, schreibt das Team auf der Website. „Wie viele andere Gastronomen auch, haben wir in den vergangenen Wochen einen deutlichen Rückgang der Gästeanzahl verzeichnet, was aus wirtschaftlicher Perspektive einen Betrieb der Gaststätte unrentabel macht. Wir haben uns deshalb dazu entschieden, unser HinzKunz in Schwäbisch Gmünd ab kommenden Montag den. Juni vorübergehend zu schließen.“ Wie dem Team von HinzKunz geht es einigen derGastronomien in der Gmünder Innenstadt.Abhilfe soll das Hilfspaket des Landes schaffen. Mit der Antragsstellung warten aber viele erst mal ab, sagt Johannes Barth, Gastronomie-​Vorsitzender der Dehoga Ostalbkreis. An den ersten Tagen sei die Internetseite des Ministeriums erfahrungsgemäß überlastet.

