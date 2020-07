Biker und Bikerinnen von der Ostalb starten zur Demo gegen Motorradfahrverbot

Eine große Zahl motorradfahrender Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ist wütend. Sie fürchten, dass Motorradfahren per Gesetz verboten werden kann und wird. Deshalb finden am heutigen Samstag in mehreren Städten Deutschlands Demonstrationen teil, auch in Stuttgart. Dorthin werden sich deshalb heute vormittag auch viele Zweiradfahrern aus dem Ostalbkreis auf den Weg machen.

Über Mundpropaganda, Facebook, Instagram, WhatsApp-​Gruppen und die massenhafte Verteilung von Flyern hat sich die Information zur Demo verbreitet. Und nun machen sich Tausende mit ihren Motorrädern auf den Weg. Sternfahrten zu allen Demonstrationsorten in Deutschland sind organisiert. Treffpunkt für alle, die vom Ostalbkreis nach Stuttgart fahren, ist umUhr in Schorndorf, am ParkRide-​Parkplatz in Haubersbronn. Einer der Treffpunkte für die Fahrt dorthin ist abUhr in Schwäbisch Gmünd auf dem Sachsenhof bei Markus Hausner. Warum die Biker und Bikerinnen auf die Barrikaden gehen, steht am. Juli in der Rems-​Zeitung.

