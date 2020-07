„Heimatliebe“ — eine Gmünder Initiative für den spontanen Urlaub daheim

Foto: hs

Landauf, landab Corona-​Jammer. Das ist auch verständlich, weil bei vielen Menschen die Urlaubsplanungen völlig durcheinander gewirbelt worden sind. Das Hotel am Remspark, die Touristik & Marketing GmbH und der Handels– und Gewerbeverein haben gestern unter der Überschrift „Heimatliebe“ eine Initiative gestartet, die Lust machen soll auf einen spontanen Urlaub daheim.

Freitag, 03. Juli 2020

Gerold Bauer

31 Sekunden Lesedauer



Alle Hotelbetreiber, Gastronomen und Einzelhändler sind zum Mitmachen eingeladen. Den Start macht ein Superangebot des Hotels am Remspark. „Wir wollen nicht jammern, sondern durchstarten“, so bringt’s Remspark-​Hotelmanager Benjamin Schöll auf einen griffigen Nenner. Er versteht sich auch als Vertreter und Sprecher seiner bundesweiten Zunft und beschreibt offenherzig, welch tiefes Tal die Hotelbranche in den letzten Monaten durchschritten habe.







Wie diese Heimatliebe ganz konkret praktiziert werden soll, steht am 4 . Juli in der Rems-​Zeitung!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb

Beitrag teilen



212 Aufrufe

126 Wörter

1 Stunde Online