Bezirkspokalfinale findet in Bopfingen statt

Die bislang noch ungeklärte Frage, wo das Bezirkspokalfinale stattfindet, ist nun geklärt: An diesem Sonntag um 15 Uhr wird das Pokalendspiel des Bezirks Ostwürttemberg in Bopfingen ausgetragen.

Die beiden Finalisten SG Bettringen und TSG Hofherrnweiler/​Unterrombach II spielen dabei nicht nur um den Bezirkspokalsieg, sondern auch um den Einzug in den WFV-​Pokal. Und der Gegner in der ersten Runde in diesem Wettbewerb steht auch schon fest: Regionalligist VfR Aalen wird bereits eine Woche später, am Samstag,. August, beim Sieger des Bezirkspokals antreten.Wegen der Hygienebeschränkungen aufgrund des Coronavirus findet das Bezirkspokalfinale zwar nicht ohne Zuschauer statt. Aber es wird keine Tageskasse für Unangemeldete geben. Eine Anmeldung ist nur über die beteiligten Vereine möglich. Alle Fußballinteressierten, die auf keiner Liste der Vereine stehen, werden deshalb gebeten, nicht nach Bopfingen anzureisen.

