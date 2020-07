Emma Rothaupt wird 100

Emma Rothaupt wird am Donnerstag, 30 . Juli, 100 Jahre alt Wenn Emma Rothaupt die Tür zu ihrer Wohnung im zweiten Stock öffnet, mag man kaum glauben, dass man einer Hundertjährigen gegenübersteht, so fit und agil wirkt sie. Darauf angesprochen schmunzelt sie nur und meint „Ich war ja heute auch noch beim Friseur.“ Das sind die Vorbereitungen für die große Feier, die am Samstag stattfinden wird.

Amtlich ist ihr hundertster Geburtstag am. Juli. Ihre Mutter hingegen hat immer beteuert sie sei am. Juli zur Welt gekommen. Und an welchem Tag feiert Emma Rothaupt normalerweise? „An beiden!“ Geboren wurde sie in Gmünd, als mittleres von fünf Kindern. Seit dem Alter von einem Jahr wohnt sie in derselben Wohnung, in der sie auch heute noch lebt. Bis zum Alter vonJahren hat sie im Jugendhaus noch Nähkurse gegeben und ihr Wissen weitergegeben. Erst mit dem Renteneintritt hat sie sich auch etwas gegönnt, hat Reisen nach Israel, Irland, Spanien und Italien unternommen. Das und die kleinen Sonntagsausflüge mit Freundinnen und Bekannten sind der Luxus, den sie sich in ihrem Leben gegönnt hat. Für die Zukunft wünscht sie sich nun vor allem Gesundheit und weiterhin die Möglichkeit sich selbst versorgen zu können, den Kontakt mit ihrenNichten und Neffen zu pflegen und vielleicht auch mal wieder ein Konzert zu besuchen. „Ich bin zufrieden, so wie es ist“, meint sie.

