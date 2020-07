Mögglinger Sommernachtsmusik dieses Jahr online als „Best of“

Foto: gbr

Das Wetter könnte kaum besser sein für ein Open-​Air-​Konzert, bei dem das halbe Dorf miteinander tolle Musik in entspannter Atmosphäre genießt. Auch dieses Jahr wäre die Mögglinger Sommernachtsmusik ohne Zweifel wieder ein großer Erfolg geworden. Im Corona-​Jahr geht es aber nicht live; und so haben sich die Macher eine Alternative einfallen lassen: Ein „Best of“ aus früheren Jahren, dass via Internet dem Publikum serviert wird. „

Donnerstag, 30. Juli 2020

Gerold Bauer

46 Sekunden Lesedauer



Eigentlich hätte 2020 die Premiere für das neue Organisationsteam werden sollen – und dann kam ein Virus, das auch die musikalische Welt in Mögglingen völlig auf den Kopf stellte. Eine Live-​Veranstaltung mit Hunderten von Menschen, die dichtgedrängt vor der Bühne hocken oder stehen, die miteinander tanzen und sich in der Pause freundlich zuprosten? So was geht natürlich gar nicht, wenn aufgrund der Infektionsgefahr weiterhin Abstand das Gebot der Stunde ist.







Wie die Internet-​Variante entwickelt wurde und wer die neuen „Macher“ der Sommernachtsmusik in Mögglingen sind, steht am 30 . Juli in der Rems-​Zeitung!

31

20

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



schauorte zwischen Wald und Alb

Mögglingen ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb

Beitrag teilen



206 Aufrufe

187 Wörter

1 Stunde Online