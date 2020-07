Galerie im Prediger: Jan-​Hendrik Pelz. Porträtiert Paula Pelz – 365 Gemälde, eines jeden Tag

Jan-​Hendrik Pelz erhält in diesem Jahr den Kunstpreis der VR-​Bank Ostalb. Damit ist vom 31 . Juli bis 1 . November in der Galerie im Prediger die Ausstellung „Jan-​Hendrik Pelz. Präsentiert Paula Pelz“ verbunden, die einen Begriff vom malerischen Schaffen des 36 -​jährigen Künstlers vermittelt.

Im Mittelpunkt der Schau steht dieentstandene Porträtserie „every-​day-​people“: sie umfasstgleichformatige Gemälde – ein Gemälde steht für einen Tag – und ist in der Galerie im Prediger erstmals überhaupt im Ganzen zu sehen. Daneben zeigt die Ausstellung die installative Arbeit „portraits“, die eigens für den Galerieraum konzipiert wurde: einundzwanzig aktuell entstandene Porträts verbinden Malerei und Objektkunst und transformieren das Gesicht ins Überdimensionale.Der Aktualität geschuldet, gibt es am Freitag,. Juli, vonbisUhr eine offene Vernissage, verbunden mit der Möglichkeit, mit dem Künstler ins Gespräch zu kommen. Den Kunstpreis der VR-​Bank Ostalb, der in diesem Jahr zum. Mal verliehen wird, bekommt Jan-​Hendrik Pelz am Sonntag,. Oktober, umUhr im Festsaal des Prediger als bislang jüngster Preisträger überreicht.Die künstlerische Position von Jan-​Hendrik Pelz bewegt sich grenzüberschreitend zwischen den Medien. Eine Idee kann in eine Performance, Skulptur, Installation oder Videoarbeit münden. Ausgangspunkt der Arbeiten ist unter anderen die Suche nach Strategien neuartiger Bildfindungen, die Beschäftigung mit der Künstlerperson als Urheber sowie die Fremdbestimmung im künstlerischen Prozess.

