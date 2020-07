Freier Freitag in Gmünd

„Wir wollen Gmünd wieder zurückhaben!“ Mit diesem Credo machen sich der HGV-​Vorstand, Vertreter der Gmünder Seitengässler, der Vorstand von ProGmünd, im Namen der Touristik & Marketing GmbH Markus Herrmann und seitens der Stadtverwaltung Alexander Groll für den Einzelhandel in der Innenstadt stark. Mit dem „Freien Freitag“ wollen die Geschäfte zeigen: Wir sind noch da.

Zum Auftakt am Freitag, 31 . Juli, dem zweiten Ferientag, laden die Organisatoren der Aktion ihre Kunden, Besucher und vor allem Heimaturlauber in die Innenstadt ein, um dort behagliche Sommerabende zu verbringen. 17 Geschäfte hatten sich bislang geäußert, mitmachen zu wollen. Wahrscheinlich werden es trotzdem mehr sein. Denn nahezu jedes Geschäft hat in den vergangenen Wochen große Umsatzeinbußen hinnehmen müssen, manche mussten sogar schließen und haben gar keinen Umsatz gemacht. Die Namen der Geschäfte stehen in der Rems-​Zeitung am 31 . Juli.

„Wir können die Coronakrise zwar nicht einfach für beendet erklären, aber wir können Gmünd wieder mit Leben füllen“, heißt es in einem gemeinsamen Statement zur aktuellen Situation. Deshalb will man ein Zeichen setzen und lädt die Bevölkerung dazu ein, „Gmünds Freier Freitag!“ zu feiern – vom. Juli bis zum. September; jeweils vonUhr bisUhr.

