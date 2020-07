RZ-​Samstagsreportage: Malermeister Eugen Stegmaier und seine Leidenschaften

Foto: Heino Schütte

Die beliebte Samstagsreportage der Rems-​Zeitung berichtet in dieser Woche über den Straßdorfer Malermeister Eugen Stegmaier und seine Leidenschaften. Das hat auch seinen besonderen Grund. Er feiert am Sonntag seinen 75 . Geburtstag.

Freitag, 31. Juli 2020

Heino Schütte

20 Sekunden Lesedauer



Eugen Stegmaier hat in seiner Werkstatt in Straßdorf eine wunderbare und sehenswerte Sammlung aus drei Jahrhunderten Handwerksgeschichte zusammengetragen. In seinem Süddeutschen Malermuseum, direkt an der Klepperletrasse gelegen, werden viele Erinnerungen wach. Auch sonst ist der Malermeister ein leidenschaftlicher Sammler, so zum Thema Straßdorfer Eisenbahngeschichte oder als stolzer Besitzer eines kleinen Oldtimer-​Fuhrparks.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb

Beitrag teilen



117 Aufrufe

82 Wörter

32 Minuten Online