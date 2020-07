Vandalismus, Farbschmierereien und Müll beim JuCa in Mögglingen

Foto: nb

Vandalismus, Ruhestörung, Farbschmierereien – diese Probleme gibt es beim West-​Side-​Park in der Mögglinger Bahnhofstraße schon seit einiger Zeit. Immer wieder, meist zwischen 1 und 3 Uhr nachts, wird der Bereich neben dem Jugendtreff „JuCa“ zum Treffpunkt von Unbekannten, die dort sehr oft auch Müll hinterlassen.

Freitag, 31. Juli 2020

Nicole Beuther

24 Sekunden Lesedauer



Um welche Personen es sich genau handelt, das ist nicht bekannt. Meist wenden sich die Bürger, die sich von der Ruhestörung belästigt fühlen, erst zwei oder drei Tage später bei der Verwaltung und berichten von den Vorfällen.





Was die Gemeindeverwaltung nun dagegen tun möchte, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



schauorte zwischen Wald und Alb

Mögglingen ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb

Beitrag teilen



148 Aufrufe

99 Wörter

30 Minuten Online