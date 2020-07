Alfdorfer Miteinander

Das Wort „Miteinander“ besteht aus elf Buchstaben. Und sie stehen seit Freitag in den verschiedenen Ortsteilen und Teilorten von Alfdorf. Ganz groß aus Holz und sie werden in ein paar Wochen wieder zusammengestellt im Schlossgarten.

Samstag, 04. Juli 2020

Heinz Strohmaier

Geschmückt mit vielen kleinen runden Holzscheiben, auf denen sich viele Menschen, Gruppierungen, Vereine oder Organisationen Gedanken über das Miteinander im Ort gemacht haben. Bürgermeister Ronald Krötz hatte dieses Idee, die ihm, wie er beim Auftakt sagte, „irgendwann einmal am Frühstückstisch eingefallen ist“.Drei Wochen bleiben die Buchstaben nun an den verschiedenen Plätzen, ehe sie als ganzes Wort zunächst im Schlossgarten und dann auf Wanderschaft gehen und in weiteren Ortsteilen präsentiert werden.

