Gästeführer Johannes Schmiedt ( 87 ) hört auf

Foto: mew

Johannes Schmiedt, Nestor der Lorcher Gästeführergruppe, hört auf und wurde von den bisherigen Kolleginnen und Kollegen im Kloster Lorch mit Dank verabschiedet. 18 Jahre lang hat der heute 87 -​Jährige Gäste durch das Kloster Lorch und durch die Stadt geführt.

Samstag, 04. Juli 2020

Heinz Strohmaier

21 Sekunden Lesedauer



2001

2002

1102

hatte die Stadt Lorch mit ihrem Stadtarchivar Simon M. Haag damit begonnen, Frauen und Männer auszubilden, Einheimische und Fremde in die Geschichte der Stadt und des Klosters auszubilden. Anlass war dasanstehende Jahrestag der Klostergründung im Jahr. Lesen Sie mehr am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



schauorte zwischen Wald und Alb

Lorch ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb

Beitrag teilen



136 Aufrufe

87 Wörter

56 Minuten Online