Kultursommer! Was davon noch übrig bleibt

Die Rems-​Zeitung bringt zweimal im Jahr eine Zusammenfassung der wichtigsten kulturellen Ereignisse als Sonderbeilage heraus. In diesem Jahr ist alles anders: Aufgrund der Corona-​Pandemie sind schon sehr viele Veranstaltungen abgesagt oder können nicht wie geplant durchgeführt werden. Was an Kultur trotzdem noch stattfindet, steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Samstag, 04. Juli 2020

Heinz Strohmaier

20 Sekunden Lesedauer



2020

Auf mehreren Sonderseiten haben wir die wichtigsten kulturellen Ereignisse zusammengefasst. Und siehe da, es ist trotz Corona noch ein gutes Angebot geworden. Lesen Sie selbst den „Kultur-​Sommer″ in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb

Beitrag teilen



82 Aufrufe

82 Wörter

27 Minuten Online