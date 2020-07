Beim Baden im See: Zwölfjähriger Junge schwer verunglückt

Symbolfoto: hs

Am Aichstrutsee bei Welzheim hat sich am Samstag zur Mittagszeit ein schwerer Badeunfall ereignet. Das zwölfjährige Opfer musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden.

Sonntag, 05. Juli 2020

Heino Schütte

Der Junge sprang im Nichtschwimmerbereich kopfüber in den See, obwohl dort die Wassertiefe nur etwaZentimeter beträgt. Er trieb zunächst mit dem Gesicht nach unten im Wasser und wurde von Ersthelfern aus dem See gezogen. Am Ufer war der Junge wieder ansprechbar, musste allerdings mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik gebracht werden.

