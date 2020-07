Fahrerflucht Bartholomä: Ein anerkennendes Wort zu den engagierten Helfern und Zeugen

Foto: Heino Schütte

Der durch eine Autofahrerin verursachte Motorradunfall bei Bartholomä mit einem lebensgefährlich verletzten Opfer und Fahrerflucht mit unterlassener Hilfeleistung der Verursacherin beschäftigt die Menschen sehr. Das zeigen zahlreiche mitfühlende und teils auch wütende Reaktionen auf der Facebook-​Seite der Rems-​Zeitung. Einen anerkennenden Blick haben in diesem Fall auch aufmerksame Zeugen, engagierte Helfer und die Polizei für die schnelle Ermittlungsarbeit verdient.

Sonntag, 05. Juli 2020

Heino Schütte

Wie die Polizei am Sonntagmorgen ergänzend schildert, waren die Ermittler dank des Hinweises einer aufmerksamen Augenzeugin auf die Spur der flüchtigen-​jährigen Autofahrerin gekommen. Diese hatte gegenUhr im Einmündungsbereich der Landesstraße aus Richtung Böhmenkirch beim Möhnhof die Vorfahrt eines-​jährigen Motorradfahrers genommen, der aus Richtung Heubach kommend nach Bartholomä unterwegs war. Der Audi der-​Jährigen stieß gegen das Motorrad. Der Zweiradfahrer stürzte und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ohne sich um den Schwerstverletzten zu kümmern, suchte die Audi-​Lenkerin das Weite, konnte jedoch noch am Abend ermittelt werden. Alkohol sei nicht im Spiel gewesen, ergänzt die Polizei am Sonntagmorgen die bislang vorliegenden Informationen. Es ist bemerkens– und anerkennenswert, wie bei diesem Unfall bei Bartholomä erneut die sogenannte Rettungskette funktionierte. Aufgrund ihrer „Insellage“ auf der Schwäbischen Aln besitzt die Gemeinde eine sehr gut von Land– und Notzarzt Dr. Sommer ausgebildete Helfer-​vor-​Ort-​Gruppe des DRK, die mit der Feuerwehr eng verzahnt ist. Beide ehrenamtliche Hilfsorganisationen konnten dem Motorradfahrer sofort qualifiziert Hilfe leisten. Dass Opfer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen. Die Rems-​Zeitung berichtet in ihrer Montagsausgabe.

