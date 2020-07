Fußball-​Landesliga: TSGV Waldstetten startet in die Vorbereitung

Endlich. Beim Fußball-​Landesligisten TSGV Waldstetten rollt ab diesen Montag ( 19 Uhr) der Ball wieder. Mirko Doll versammelt seine Mannschaft wieder um sich, um sich gemeinsam auf die am 22 ./ 23 . August beginnende Saison vorzubereiten.

Sonntag, 05. Juli 2020

Timo Lämmerhirt

„Das war nun eine sehr lange Pause – und dennoch haben wir jetzt nur sieben Wochen für die Vorbereitung. Wir hatten zunächst Mitte September anvisiert. Und Anfang August startet der Betrieb dann bereits im Pokal“, sagt Mirko Doll vor dem Auftakt, der dann doch irgendwie wieder plötzlich kommt. Das reine Grundlagentraining wird somit auf den Platz verlagert. „Da werden wir dann das meiste mit dem Ball machen und auch schon die ersten taktischen Elemente einfließen lassen“, blickt Doll voraus. Es hat schon ein kleiner personeller Umbruch stattgefunden rund um die lange Corona-​Pause. Mit Edgar Fischer, Kevin Börngen und Hans-​Jörg Sawatzki sind gleich drei Routiniers nicht mehr an Bord, junge Wilde wie beispielsweise Robin Zolnai sind neu dabei. Qualitativ tue das dem Level des Kaders keinen Abbruch, ist Doll aber von der Mannschaft absolut überzeugt: „Im vergangenen Jahr haben wir rund zwei Punkte pro Spiel geholt, Ähnliches sollte uns auch in der kommenden Runde gelingen. Vielleicht hebt der eine oder andere Neuzugang das Niveau ja sogar noch einmal an.“Von einer Vorgabe einer Platzierung sieht man in Waldstetten ab. Sollte der Punktestand aber – wie von Doll prognostiziert – erreicht werden, dann würde sich der TSGV auch in der kommenden Saison wieder im vorderen Bereich der Tabelle wiederfinden.Doll fügt schmunzelnd an: „Wir wollen natürlich nicht schlechter sein als bislang.“ Jetzt aber startet zunächst die Vorbereitung und da freuen sich in und rund um Waldstetten alle drauf – der Ball rollt endlich wieder.

