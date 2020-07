In Göggingen und Alfdorf: Feuerwehren verhindern bei zwei Bränden Schlimmeres

Zu zwei Bränden wurden am Samstagabend die Feuerwehren im Raum Schwäbisch Gmünd gerufen. In Göggingen (Bild) kam es zu einem Wohnungsbrand. In Alfdorf Breech setzten vermutlich Jugendliche mit Feuerwerkskörpern ein Carport in Brand. In beiden Fällen konnten die Feuerwehren Schlimmeres verhindern.

In Göggingen vermutet die Polizei einen technischen Defekt als Brandursache. Die Feuerwehr Göggingen, wenig später unterstützt auch von der Nachbarwehr Schechingen, war rasch vor Ort. Den mit Atemschutzgeräten vorgehenden Feuerwehrleute gelang es, das Feuer auf ein Zimmer zu begrenzen. Eine Person musste mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es war auch gegenUhr, als in Alfdorf-​Breech Jugendliche mit Feuerwerkskörpern hantierten. Die Polizei vermutet, dass dadurch durch unsachgemäßen Umgang ein Carport an einem Wohnhaus in Brand geriet. Die Alfdorfer Feuerwehr konnte auch in diesem Fall durch schnelles Eingreifen Schlimmeres durch ein Übergreifen der Flammen auf das bedrohte Wohngebäude verhindern. Der Sachschaden in Göggingen wird auf, der in Alfdorf-​Breech auf etwaEuro beziffert.

